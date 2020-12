L’éviction de Thomas Tuchel du PSG était-elle inéluctable ? C’est une des questions que se posait “On refait le match”. Pour le le journaliste du journal Le Parisien, Dominique Séverac, la réponse est clairement oui. Mais il est allé plus loin dans son propos.

“C’était inévitable, inéducable. A partir du moment où Leonardo est revenu au club en 2019, avec un entraîneur qu’il n’avait pas choisi, la faille était connue, il manquait juste le timing. C’est arrivé dans la nuit du 23 au 24 décembre. Il avait procédé de la même manière avec Antoine Kombouaré et Carlo Ancelotti qu’il voulait absolument, c’était la même fenêtre, la trêve de Noël. Le soutien de Mbappé à Tuchel ? Non ce n’est pas un soutien ce message, c’est une forme de politesse. Il l’avait fait aussi avec Unai Emery”, a commenté Dominique Séverac sur RTL. “L’objectif du PSG c’est d’arriver en forme le 16 février à Barcelone. On peut imaginer qu’en janvier le PSG va continuer d’expédier les affaires courantes. Mais réparer l’absence de préparation, ce sera le boulot de Pochettino. La communication, les blessures, ça peut changer avec Pochettino. Le PSG de Tuchel, c’était : “donnez le ballon à Neymar”. Là, on va peut-être enfin avoir une équipe. Un appât pour faire venir Lionel Messi ? Le choix de Leonardo c’était Massimiliano Allegri. Mais il n’y a aucune chance qu’avec lui Lionel Messi vienne, ils ne se connaissent pas... Le projet du PSG est un projet individualiste. Le Qatar met en avant un projet individualiste avec des stars, il faut qu’il y ait Neymar, il faut qu’il y ait Messi, un Ballon d’or, il n’y a jamais le projet d’avoir une équipe. Donc ça ne peut pas marcher. Le foot, c’est une équipe.”