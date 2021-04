Séverac : “Le PSG peut-il tout remporter cette saison ? OUI !!!”

Et si le PSG faisait un grand chelem cette saison malgré l’absence de préparation, le Covid, la crise, les huis clos, etc. Dominique Sévérac, journaliste au Parisien, pense que le meilleur est à portée de main pour le club francilien. Avril et mai pourraient être exceptionnels.

“C’est l’heure du vertige et des questions que l’on se pose le lendemain d’un grand bonheur: le PSG peut-il tout remporter cette saison ? La réponse, est un grand OUI ! Oui, le PSG peut remporter la Ligue des champions. Parce qu’il a une énorme équipe, solidaire, avec du coeur, du tempérament. Les joueurs peuvent être interchangeables. Il manquait Verratti, Marquinhos, et on peut dire qu’on n’a pas vu la différence. D’autres joueurs sont venus dans le moule avec le même état d’esprit. Et puis, c’est une équipe portée par deux génies du football. Mbappé et Neymar, ça change tout. Dortmund, Manchester City, Liverpool, le Real, Chelsea… le PSG saura faire après avoir éliminé Barcelone et le Bayern. Cela donne de l’assurance. Oui, Paris peut remporter la Coupe de France, on va vite le savoir contre Angers la semaine prochaine. Il y a l’effectif avec des Rafinha, Kean, Sarabia qui peuvent faire le job. Oui, le PSG peut remporter la Ligue 1 malgré cette demi-finale européenne ! Lille ne remportera peut-être pas tout, et le PSG tient à son titre de champion de France. Il n’y a plus de grands matches au calendrier parisien, ils vont tout faire pour tout gagner”, a commenté Dominique Séverac dans une vidéo.