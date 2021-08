Séverac : “Mbappé va empiler les buts avec le PSG et tout le monde aura oublié dans trois mois qu’il n’a pas prolongé”

Pas un jour ne passe sans qu’il soit question dans un média ou un autre de la situation contractuelle de Kylian Mbappé au PSG. Le fait que le terme de son engagement soit le 30 juin 2022 et qu’il ne prolonge pas empoisonne la vie du club. “Le feuilleton Mbappé peut-il nuire au PSG ?”, c’était un des sujets abordés par L’Equipe du soir. Le journaliste du Parisien Dominique Séverac a joué le rôle de porte-parole de l’attaquant de 22 ans.

“Il veut savoir dans quel projet il s’inscrit. C’est quoi le projet du PSG ? Accumuler les stars ? Quelle est la cohérence de ce projet ? Il ne perçoit pas bien où ils veulent en venir. Et ensuite, il se demande si le PSG est une équipe compétitive. Moi, je peux vous dire par exemple qu’il manque un arrière gauche. Bernat revient en septembre, la doublure c’est Kurzawa. Pour moi, il n’y a pas de garantie. Et puis Paris cherche un n°6 depuis Thiago Motta. Qui n’est pas Gana Gueye, que serait Ngolo Kanté mais il ne veut pas venir à Paris. C’est bien d’avoir beaucoup de milieux, mais est-ce qu’ils en ont des bons… voilà ce que serait d’avoir des garanties”, a commenté le journaliste lors de l’EDS. “Comme il est au clair avec sa décision, comme il l’a mûrement réfléchie, elle n’aura pas d’impact sur son jeu. Il va empiler les buts avec le PSG et tout le monde aura oublié dans trois mois qu’il n’a pas prolongé.” Une conviction de Dominique Séverac qui ne sera pas forcément une réalité. A voir…