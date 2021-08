Si plusieurs joueuses du PSG ont rejoint l’Olympique Lyonnais lors de cette intersaison, une internationale française a fait le chemin inverse : Sakina Karchaoui (25 ans). La latérale gauche succède ainsi à Perle Morroni, partie à l’OL. Elle explique son choix.

“J’ai eu la chance d’être sollicitée par les quatre derniers demi-finalistes de la Ligue des champions (Bayern, Chelsea, Barcelone et le PSG)”, explique la joueuse à L’Equipe. “J’ai eu des propositions intéressantes, financièrement et sportivement. En signant au PSG, je me retrouve dans une équipe très ambitieuse et je m’y retrouve à tous les niveaux. Partir à l’étranger était une option, mais on a des échéances importantes à préparer avec l’équipe de France, l’Euro (en 2022), la Coupe du monde (en 2023). Je voulais le faire dans un environnement favorable. Je voulais trouver une stabilité, c’est pour ça que j’ai signé au PSG. […] Je ne veux que gagner. Le PSG a eu un discours très convaincant. Leonardo ou Ulrich Ramé, ils mettent la barre haut. Il y a eu quelques départs importants mais qui ont été compensés. C’est un grand club, avec énormément d’ambition.”