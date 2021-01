Intronisé samedi, Mauricio Pochettino va diriger cet après-midi son premier entraînement. Très vite, le technicien argentin devra composer avec l’infirmerie chargée du PSG et un calendrier serré, intense, en plein hiver. Pour Dominique Séverac, journaliste du Parisien, le club de la capitale va devoir éviter de coincer en janvier-février durant cette transition technique.

“Il ne faut pas rééditer l’épisode Ancelotti qui arrive au même moment et laisse Montpellier filer vers le titre de champion de France. Le PSG est à un point de Lyon et Lille après 17 journées. Les gens oublient souvent qu’on n’a pas fini les matches de la phase aller et qu’il n’y a pas de champion d’automne. Prendre la tête de la Ligue 1 quand vous avez Neymar et Mbappé, ça ne me semble pas très difficile. Ca serait un accident industriel sinon. S’affranchir du Barça d’aujourd’hui, même si le match est dans un mois et demi, franchement… Déjà les deux effectifs ne sont pas comparables. Le PSG est au dessus. Ce n’est pas ce qui semble le plus difficile. Là où on attend Pochettino, c’est sur ce qui posait problème : le style de jeu et les blessures. On ne veut pas revoir dix blessés comme dans le cadre du PSG/Strasbourg. Et on veut savoir enfin comment le PSG joue. Depuis 18 mois, je ne sais plus comment le Paris Saint-Germain joue”, a commenté Dominique Séverac au micro de RTL. “Déjà, reprendre le 3 janvier, comme l’avait décidé Thomas Tuchel, ce n’est pas sérieux. […] Gérard Houllier disait sur le style qu’il faut deux mois pour transformer une équipe. Cela nous emmène après le premier match contre Barcelone. C’est un peu inquiétant, mais on y sera presque. On parle de pressing, contre-pressing avec Pochettino… on disait la même chose lors des arrivées d’Emery et de Tuchel… La feuille de route de Pochettino, c’est d’avoir un collectif. Au PSG, les stars sont au dessus du club. Neymar peut inviter 500 personnes, ou pas, on ne sait pas, mais j’ai tendance à croire les journalistes brésiliens. On a l’impression que Neymar est toujours au dessus de tout. Sauf que dans un club, ça ne marche pas ainsi. Ca peut marcher si on est Messi ou Cristiano. Mais Neymar n’a pas eu le Ballon d’or, donc on redescend sur Terre. Le plus important, c’est le PSG. Il faut que Pochettino leur fasse entrer dans la tête que c’est l’équipe qui compte. La star c’est l’équipe !”