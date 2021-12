Simons : « Ça fait vraiment plaisir de jouer »

Xavi Simons était titulaire ce soir lors de la victoire du PSG contre Feignies-Aulnoye (N3) en 32es de finale de Coupe de France. Le milieu de terrain néerlandais (18 ans) est revenu sur son premier match de la saison avec l’équipe première.

« Ça fait plaisir, on a gagné, c’est le plus important. On est qualifiés pour le prochain tour, et avec la bonne mentalité, de gagner en respectant l’adversaire. Tout s’est bien passé. On savait qu’on devait respecter un adversaire dangereux sur les contre-attaques, et on a bien joué tout le match, salue le titi au micro de PSG TV. Personnellement, je me suis senti bien, je suis très content, parce que c’est ma première titularisation, et j’ai joué tout le match. Ça fait vraiment plaisir de jouer avec ces joueurs de haut niveau, et je vais continuer à travailler. »