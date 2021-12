Kimpembe : « C’était important pour moi de revenir fort »

Titulaire et capitaine ce soir, Presnel Kimpembe a été plutôt bon (noté 6 par la rédaction de CS) lors de la victoire du PSG contre l’Entente Feignies-Aulnoye (3-0) dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France. Au micro d’Eurosport 2, le défenseur central a tenu à saluer ses adversaires du soir.

« C’est un moment spécial pour eux, leur club et leur équipe. On a pu échanger quand même à la fin du match. Ils ont demandé des photos et des autographes, ça fait toujours plaisir. On sait que c’est important pour eux aussi. On essaye de leur redonner un peu comme on peut. »

Le titi du PSG qui s’est ensuite penché sur son match. « Je me suis senti très bien. Ça fait un petit moment que je n’avais pas joué. Quand on a l’habitude de jouer tous les trois jours, et que là, ça fait une semaine ou dix jours que l’on ne joue pas, on est un peu plus frais. C’était important pour moi de revenir fort dans ce match-là. On est rentré tout de suite dans le match avec des buts assez rapidement. Ça met tout le monde en confiance. Je me suis senti très très bien. Au niveau de la concentration, les matches de Coupe de France ne sont jamais faciles. C’était important de rentrer tout de suite dans le match et ça commence par les impacts physiques. Le physique, c’est un peu plus mon domaine à moi. C’est comme ça que je me mets dans le match. Ça a été une bonne chose ce soir et on a fait un bon match. »

Presnel Kimpembe qui a aussi évoqué les titis du PSG qui ont joué ce soir. « Ils avaient faim de ballons. C’est important pour le club de faire jouer ses jeunes joueurs. Ils ont eu l’opportunité ce soir, ils ont montré des qualités. Pour moi qui suis un titi, je suis passé par-là aussi, ce sont des moments importants. Les petits sont très contents. Avoir gratté des minutes ou joué tout le match ce soir, surtout en Coupe de France, c’est toujours spécial. Ils sont tous très contents et j’espère qu’ils vont en profiter. Moi, quand je suis arrivé, j’avais Adrien Rabiot qui était déjà-là. […]Il m’a conseillé un petit peu même si on a le même âge. J’avais Thiago Silva qui a joué à mes côtés, David Luiz et aussi Marquinhos. Ça fait un bon mix et package de bons conseils.«

Presnel Kimpembe qui a enfin évoqué la suite de la saison. « Ce qu’on peut me souhaiter pour la suite de la saison ?Aller loin dans la Ligue des Champions c’est le rêve mais avant tout la santé. Avec cette épidémie du Covid, on ne s’en sort toujours pas. C’est un petit peu compliqué. Mais la santé pour tout le monde.«