Avant la 18ème journée de Ligue 1, qui se déroulera ce mercredi, le PSG se retrouve à une inhabituelle 3e place (35 pts), à seulement un point du leader, l’Olympique Lyonnais. Cependant, certains Parisiens se sont distingués lors de ces 17 premières journées de championnat. Aujourd’hui, le compte Twitter de la Ligue 1 a dévoilé le onze type des fans de la mi-saison de L1. Une équipe largement dominée par les joueurs du PSG. En effet, six Parisiens sont présents dans ce onze type de mi-saison : Sans conteste, Keylor Navas occupe la place de leader. Trois joueurs du PSG sont présents en défense : Alessandro Florenzi et la charnière centrale, Marquinhos et Presnel Kimpembe. Enfin, Kylian Mbappé et Neymar Jr sont présents aux côtés de Memphis Depay dans le trio d’attaque. Outre son attaquant néerlandais, l’Olympique Lyonnais place deux autres joueurs dans ce onze : Maxwell Cornet (latéral gauche) et Lucas Paqueta (milieu de terrain). Malgré un très bon championnat, le LOSC compte un seul joueur dans ce onze type des fans : Jonathan Bamba. Enfin, Eduardo Camavinga (Stade Rennais) complète ce onze-type très offensif. Pour rappel, neuf Parisiens étaient sélectionnés pour faire partie de cette équipe (Mitchel Bakker, Ángel Di María et Moise Kean n’ont pas été retenus).

XI type des fans de la mi-saison de L1 (4-3-3) : Navas – Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Cornet – Bamba, Paqueta, Camavinga – Mbappé, Depay, Neymar