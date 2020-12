Malgré une troisième place en Ligue 1 après 17 journées, certains joueurs du PSG se sont distingués depuis le début de la saison. Et comme à chaque fin d’année, l’élection du onze-type de la mi-saison est proposée aux fans de football. Et pour la 3ème année consécutive, la LFP (Ligue de Football Professionnel) met en place un vote afin d’élire le onze de la mi-saison en Ligue 1. Ainsi, neuf Parisiens font partie de la liste établie par la LFP : Keylor Navas, Mitchel Bakker, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Alessandro Florenzi, Ángel Di María, Moise Kean, Neymar JR et Kylian Mbappé. Le vote prendra fin le 4 janvier prochain. Les votants pourront choisir un gardien, un latéral droit, deux défenseurs centraux, un latéral gauche, trois milieux de terrain et trois attaquants. Tout comme le PSG, le LOSC et l’OL comptent également neuf joueurs dans cette liste. Cliquez ici pour voter.

La liste des joueurs de la LFP pour le 11 type de mi-saison en Ligue 1