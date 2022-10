Skriniar reste toujours la priorité du PSG

Avec les objectifs que portent le PSG cette saison, un secteur n’est clairement pas à la hauteur en termes de quantité de joueurs. Lors de son arrivée, Luis Campos avait estimé que le secteur défensif n’était pas assez fourni et que cela pourrait impacter le club de la capitale dans les grandes compétitions. Justement, Milan Skriniar, défenseur de l’Inter Milan, devait poser ses bagages dans la capitale françaises l’été dernier. Malheureusement, les Rouge & Bleu n’ont pas voulu s’aligner sur le prix. Mais le joueur de 27 ans reste toujours la priorité du club selon les informations du Parisien.

20 millions d’euros pourraient suffire

À l’approche du mercato d’hiver, la donne pourrait clairement changer pour le PSG. En fin de contrat en juin 2023, le défenseur croate a donné son accord depuis les premiers mois de l’année 2022. Alors que l’Inter demandait près de 80 millions d’euros pour son joueur, le montant pourrait clairement baisser. À partir du 1er janvier 2023, Skriniar peut s’engager dans le club qu’il souhaite pour la saison prochaine. Le Parisien rappelle que si le PSG veut acquérir le joueur en janvier, il faudra payer. 20 millions d’euros pourraient suffire et cela serait la dernière chance d’empocher de l’argent pour le club italien.

Par ailleurs, si l’élément financier semble favoriser le PSG sur ce dossier, les performances actuelles du club lombard aussi. Ce dernier est en difficulté dans son groupe de Ligue des Champions (FC Barcelone, Bayern Munich, Viktoria Plzen). L’Inter Milan est 3e de son groupe et est mal embarqué dans la qualification pour les 8es de finale. De plus, les coéquipiers de Skriniar sont 9e de Serie A. Ce qui ressemble à un mauvais début de saison pourrait se transformer en opportunité pour le PSG, puisque l’Inter n’aurait plus autant besoin de son joueur croate.