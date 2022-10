Ce mercredi (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG retrouve la Ligue des champions avec un déplacement sur la pelouse du SL Benfica. Victorieux de ses deux premiers matches, tout comme la formation portugaise, le club parisien peut faire un pas supplémentaire pour une qualification en 8es de finale de la compétition.

Après des succès face à la Juventus Turin (2-1) et le Maccabi Haïfa (3-1), le PSG défie désormais le Benfica Lisbonne dans une double confrontation (5 et 11 octobre) qui peut s’annoncer décisive pour accéder aux 8es de finale de l’UEFA Champions League. Et pour ce match à l’Estadio da Luz, Christophe Galtier devra composer avec un groupe quasi au complet où seulement deux absences sont à noter.

Verratti a participé à l’intégralité de la séance collective

Victime d’un coup au mollet juste avant la trêve internationale, Marco Verratti a effectué un retour partiel à l’entraînement collectif vendredi dernier. Suspendu pour le match face à l’OGC Nice (2-1), l’Italien de 29 ans est pressenti pour reprendre la compétition face aux Águias. Comme le rapporte Goal, l’Italien s’est entraîné normalement ce lundi et a participé à l’intégralité de la séance collective avec ses coéquipiers. Une bonne nouvelle à deux jours du match de Ligue des champions. De son côté, Renato Sanches ne devrait pas avoir la même chance. De retour face à l’OGC Nice, après trois semaines de blessure, le Portugais est seulement resté 15 minutes sur la pelouse avant de céder sa place. Si les premiers examens effectués n’ont pas révélé de lésion, le staff parisien joue la carte de la précaution. L’ancien Lillois devrait manquer ses retrouvailles avec son club formateur Ainsi, il pourrait plutôt être dans le groupe pour le match face au Stade de Reims samedi en Ligue 1, toujours selon Goal.

Et comme souvent, Christophe Galtier va piocher dans son groupe élite pour compenser cette absence. Brillant avec les U19, Warren Zaïre-Emery devrait ainsi être convoqué pour ce match face au Benfica. Présent à l’entraînement des professionnels ce lundi, le jeune milieu de 16 ans connaîtra la décision définitive du staff après la séance de mardi matin. Blessé depuis le 10 septembre dernier, Presnel Kimpembe devrait lui être remplacé par El Chadaille Bitshiabu dans le groupe. Concernant les autres Titis, Ayman Kari et Ismaël Gharbi, ils se sont aussi entraînés avec l’équipe première mais redescendront avec les U19 de Zoumana Camara pour disputer la rencontre de Youth League face au Benfica Lisbonne, tenant du titre.

Pour rappel, les Parisiens s’entraîneront une dernière fois au Camp des Loges ce mardi en fin de matinée avant de s’envoler en direction de Lisbonne. Plus tard dans la soirée, Christophe Galtier et Danilo Pereira seront présents face aux journalistes, depuis l’Estadio da Luz, pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match (à partir de 20h15 en France).