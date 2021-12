Son rôle au PSG, les titis, Camara…Cabaye se confie

En février dernier, Yohan Cabaye avait annoncé sa retraite après une période d’inactivité suite à son départ de Saint-Etienne pendant l’été 2020. L’été dernier, il est revenu au PSG – club pour lequel il a joué une saison (2014-2015, 57 matches, 3 buts) – en tant que directeur technique du centre de formation. Pour PSG TV, l’ancien milieu de terrain (35 ans) a évoqué sa reconversion, Zoumana Camara…Extraits choisis.

Revenir au PSG

« Ce qui est particulier est d’arrêter sa carrière et de passer à l’après-carrière. Je le prends très bien. Je suis vraiment très déterminé à faire mon travail le mieux possible et à accompagner les joueurs tous les jours. C’est ce qui compte le plus pour moi.«

Zoumana Camara

« Zoumana a ses idées et les a mis en place depuis le départ. Les joueurs ont dû s’adapter à sa volonté et celle de son staff. Les résultats ont été bons. La progression, ce qui est important, est visible depuis les premiers jours jusqu’à aujourd’hui. On est sur quelque chose de bien. Les joueurs ont pris conscience qu’ils avaient un coach et un staff de qualité. Ils sont vraiment à l’écoute. Ils essayent de réaliser les demandes du coach et ils le font bien. Par rapport à moi, je suis arrivé avec les yeux grands ouverts pour observer et analyser. Il y avait des choses mises en place qui étaient déjà très bonnes et qu’il fallait encore plus accompagner, développer… peut-être modifier certaines situations. Ça se fait naturellement, l’important est de créer une bonne ambiance de travail tous ensemble et que tout le monde soit content le matin quand ils arrivent pour travailler. Ce n’est même pas un travail c’est une passion. On est là, tous ensemble pour les mêmes objectifs.«

Ses missions

« C’est de coordonner le tout, avec tous les staffs : l’aspect sportif, l’accompagnement des joueurs, pouvoir conseiller, pouvoir encourager, rappeler à l’ordre quand il le faut, être proche au quotidien des joueurs et des staffs. C’est aussi, mettre en place une certaine organisation sportive entre toutes les équipes pour que ce soit mutualisé et qu’on puisse être tous ensemble avec plus ou moins les mêmes principes, les mêmes visions. Il y a aussi une partie recrutement avec Pierre Reynaud et son équipe avec qui nous sommes en lien constant. La suite est d’essayer de travailler ensemble correctement. Ça se passe très bien. Il y a aussi la relation avec les parents, la famille, qui est aussi très importante. Le joueur est le centre du projet, on essaye de l’amener le plus haut possible mais la famille joue un rôle important. On tient à être très proche des familles et à montrer une certaine accessibilité.«

Les bons résultats des U17 et U19

« Les résultats ? Ce n’est pas la finalité, même si on veut gagner les matches, les compétitions. C’est aussi ce que regarde les joueurs, ça leur donne de la joie, de la confiance, de gagner. C’est comme ça qu’on cultive la culture de la gagne. C’est important mais la manière est la plus importante. Pour le développement du joueur, c’est le plus important. D’un côté, il faut gagner car ça créé une envie de détester la défaite mais il y a aussi le développement du joueur qui est pour moi primordial. Le recrutement est très bien fait, nous avons des joueurs de très grande qualité. Si on se concentre sur leur développement, que ce soit individuel ou collectif, avec l’objectif de gagner le match, on a plus de chance de se rapprocher de nos objectifs finaux qui sont de gagner des compétitions.«