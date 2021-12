Les dernières indiscrétions sur le dossier Layvin Kurzawa

En fin de contrat en juin 2020, Layvin Kurzawa a vu le PSG le prolonger de quatre ans, soit jusqu’en juin 2024. Depuis son arrivée chez les Rouge & Bleu, le latéral gauche n’a jamais réussi à s’imposer. Il a longtemps été la doublure de Maxwell. Il n’a pas non plus réussi à se défaire de la concurrence de Youri Berchiche ou bien encore de Juan Bernat. Cette saison, il est quatrième dans la hiérarchie des latéraux gauches derrière l’Espagnol, Nuno Mendes et Abdou Diallo, défenseur central de formation.

Le PSG aimerait bien s’en débarrasser mais ce dernier ne veut pas faire de cadeaux à son club comme le révèle RMC Sport. Même s’il n’a pas joué un seul match de Ligue 1 cette saison (9 minutes lors du Trophée des Champions), il a déjà refusé beaucoup d’offres et ne compte pas baisser ses émoluments, rapporte le média sportif. Dans la presse italienne, il y a beaucoup de versions pour l’avenir de l’international français. On parle d’un intérêt de Naples, de la Lazio pour un transfert ou un prêt mais également d’une approche de Newcastle. Le problème reste toujours son salaire. S’il est transféré, il devra le baisser et s’il est prêté, le PSG devra payer une partie de ses émoluments. En clair, c’est le flou dans ce dossier.