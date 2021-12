Joyeux Noël à vous tous ! Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 25 décembre 2021. Les méthodes de Zoumana Camara, les joueurs parisiens nommés pour le onze de l’année de L’Équipe, les Rouge & Bleu partis pour les fêtes.

L’Équipe fait un focus sur le travail de Zoumana Camara, arrivé à la tête des U19 il y a six mois de cela, a vécu le plus grand moment de sa jeune carrière lors du dernier match de groupe de la Youth League face au Club Bruges. Mené 2-0 à 10 contre 11 à la 55e minute, les Parisiens avaient retourné la situation pour remporter cette partie. Le coach a partagé ses consignes pour avoir renversé la rencontre : « Si à 0-2 et dix contre onze, on avait commencé à balancer des ballons, on n’aurait jamais pu revenir et gagner. Il fallait seulement rectifier deux ou trois choses. Ce n’était pas le moment de hausser le ton. Les garçons avaient besoin de moi pour reprendre confiance, je devais leur faire prendre conscience qu’ils pouvaient le faire, par le jeu. »

Camara révèle aussi l’influence qu’a eu Thomas Tuchel dans ses méthodes de coaching : « C’est celui en qui je me reconnais le plus, c’est un mix d’Ancelotti, d’Emery et de Blanc. (…) Dans l’exigence, dans ce qu’il voit du football, dans ce qu’il arrive à mettre en place autour de l’équipe, c’est celui qui m’a beaucoup inspiré. »

Ce dernier voulait réaliser un stage à Chelsea auprès de l’entraîneur allemand… Mais ça a été refusé par Leonardo ce qui « n’a pas contribué au réchauffement des relations avec la direction sportive parisienne. » L’ancien défenseur parisien « avance avec ses ‘petits’ un peu dans son coin, les échanges avec le staff de l’équipe première étant rares. Mais ce fonctionnement lui convient bien, de même que la liberté dont il dispose. » Sa plus grande fierté ? Que quelques-uns de ses moins de 19 ans « percent en équipe première. »

Le quotidien sportif révèle les nommés aux postes de défenseurs centraux et milieux de terrain pour l’équipe type Ligue 1 de l’année 2021. Sans surprise on retrouve Presnel Kimpembe. Le journal sportif explique que « l’année n’a pas toujours été simple pour le champion du monde 2018, qui a beaucoup joué et parfois plié. Mais il fait toujours le ménage grâce à sa force dans les duels. » Bien évidement Marquinhos est aussi nommé : « Le capitaine parisien représente une assurance dans une équipe qui manque parfois de repères dans le jeu. Une âme de vainqueur inestimable. »

Dans le cœur du jeu, Marco Verratti est cité et le média écrit que le « petit hibou » est un « habitué de l’équipe type de fin d’année. La présence de l’Italien change le visage du PSG, qui ne peut que déplorer ses absences répétées. » Plus surprenant, Leandro Paredes fait partie des joueurs susceptibles d’être dans le XI de l’année : « Son côté mono rythmique peut agacer, mais l’Argentin reste un joueur au dessus du lot techniquement. Très peu utilisé cette saison (3 titularisations en L1). »

Le Parisien revient sur le Noël des joueurs du PSG et le fait qu’ils aient tous eu l’envie de le fêter « loin de Paris ». De nombreux mini-vans attendaient les Rouge & Bleu pour ensuite s’envoler aux quatre coins du monde. Les joueurs qui joueront la CAN (Achraf Hakimi, Abdou Diallo, Idrissa Gueye) vont rejoindre ce lundi leur sélection pour préparer la compétition. Les Argentins ont voyagé ensemble et sont rentrés chez eux, tout comme Neymar Jr et Marquinhos du côté du Brésil. On rappelle que les Sud-Americains reviendront en France le 2 janvier… et le 1/16e de finale de la Coupe de France se jouera le lendemain contre Vannes.