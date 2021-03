Soumaila Coulibaly vers le Borussia Dortmund

Le PSG pourrait perdre un de ses jeunes talents, direction l’Allemagne (encore une fois). Soumaila Coulibaly (17 ans), défenseur franco-malien d’1m90 sous contrat aspirant jusqu’en juin 2021 (actuellement blessé suite à une rupture du ligament croisé), est proche du Borussia Dortmund. Et même plus selon les sources de Sport Bild qui confirme des informations publiées la semaine dernière en ce sens. L’international junior passé par le FC Montfermeil (2015-2018) va donc poser ses valises à Dortmund en espérant y percer au plus haut niveau. Tel Tanguy Kouassi qui affiche… 21 petites minutes de jeu cette saison avec le FC Bayern.