“Où ira David Alaba ?“, c’est la question que se pose Sport Bild ce mercredi. “Car pour l’instant, une seule chose est sûre: à la fin de la saison, il quittera le Bayern.” En fin de contrat. Une aubaine financière en termes de frais de transfert mais pas en termes de salaire, de prime à la signature et de commissions… Une question qui concerne en premier lieu Pini Zahavi (77 ans). “Tous les meilleurs clubs d’Europe convoitent David. Mais c’est lui qui doit prendre la décision finale”, a confié au journal allemand l’intermédiaire en passe de faire un nouveau jackpot.

La liste des prétendants est spectaculaire. Sport Bild liste le Real Madrid, le FC Barcelone, Liverpool, Manchester City, Manchester United et le PSG. “Cependant, à part Paris, aucun club ne semble prêt à payer les attentes salariales d’Alaba, y compris les commissions”, ajoute le quotidien. On parle tout de même de 20 M€/an pour le défenseur de 28 ans. Souci, le joueur autrichien n’est pas trop attiré par le PSG, à cause notamment de la Ligue 1 qui n’est pas la Premier League ou laLiga, par exemple. Mais il y a contact entre Pini Zahavi et le PSG même si cela ne s’est pas encore traduit par un rendez-vous entre David Alaba et les dirigeants du club francilien.