Bordeaux / PSG : Quel onze de départ choisira Pochettino ?

Deux retours (Mauro Icardi et Leandro Paredes), au moins six défections (Kylian Mbappé suspendu, Angel Di Maria, Marco Verratti, Alessandro Florenzi, Neymar et Juan Bernat en phase de reprise), ainsi va l’effectif du PSG au coeur d’un calendrier chargé qui l’amène à Bordeaux pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Contre les Girondins il faudra passer outre les prestigieuses absences et prendre trois points. Dans cette perspective, on peut supposer que Mauricio Pochettino s’appuiera sur une base défensive peu retouchée (peut-être avec Layvin Kurzawa même si Abdou Diallo n’a pas démérité au poste de latéral gauche à Dijon). Contrairement à l’entrejeu avec une potentielle recomposition du tandem Paredes-Gueye. Au poste de meneur de jeu, le choix de Rafinha semble s’imposer. Moise Kean pourrait évoluer à droite, Julian Draxler à gauche et Mauro Icardi en pointe. C’est ce qu’on retrouve dans la presse (voir ci-dessous) mis à part une variante dans Sud Ouest qui intègre Pablo Sarabia dans le onze de départ parisien. Côté bordelais, Yacine Adli et Loris Benito reviennent de suspension et sont donc disponibles pour la réception du PSG.

Possible feuille de match du FCGB/PSG

28e journée de Ligue 1 Uber Eats | Mercredi 3 mars 2021 à 21 heures au Matmut-Atlantique| Diffuseur : Canal Plus | Arbitre : Schneider | VAR : Dechepy et Castro

FCGB : Costil – Sabaly, Mexer, Koscielny (c), Benito – Zerkane, Seri, Adli – Oudin, Hwang, Kalu Remplaçants parmi : Poussin, Kwateng, Poundje, Lacoux, Sissokho, Ben Arfa, Briand, De Préville, Mara, Traoré Entraîneur : Gasset

Groupe du FCGB // Gardiens (3) : Costil, Poussin, Michel // Défenseurs (6) : Benito, Koscielny, Kwateng, Mexer, Poundje, Sabaly // Milieux (5): Adli, Lacoux, Seri, Sissokho, Zerkane // Attaquants (8) : Ben Arfa, Briand, De Préville, Hwang, Kalu, Mara, Oudin, Traoré

Groupe probable du PSG // Gardiens (3) : Navas, Rico, Letellier // Défenseurs (8) : Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Dagba, Diallo, Bakker, Pembele // Milieux (8) : Paredes, Gueye, Rafinha, Draxler, Danilo, Herrera, Michut, Simons // Attaquants (3) : Kean, Icardi, Sarabia