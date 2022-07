SpacePSG : Parole aux Csiens

Vous en avez l’habitude, des figures bien connues de la « Communauté CS », @Le_Magnifique75, Juampi_hwj, Parisien du VDM ou encore Ibracadabra_77 animent un « Space » sur Twitter qui est suivi et relayé par bon nombre de supporters.

N’hésitez pas à les rejoindre et venir participer au débat – qui débutera à 21 heures – en intervenant et à réagir dans l’espace commentaire de cet article. Il sera notamment question du secteur défensif ou encore des joueurs qui ne voyageront pas au Japon. Il sera notamment question de l’actualité du PSG avec le dernier match amical face au Gamba Osaka (6-2) ainsi que le Trophée des Champions.

Rdv ce soir à 21h avec @juampi75019 @ibracadabra_77 et @ParisienDuVdm pour debriefer l’actualité du #PSG et se projeter sur le TDC de dimanche !

On vous attend nombreux🔥🔥🔥#LundiPSG #TeamPSG #PSG https://t.co/7QjlWiWUe6