Le PSG est en passe d’obtenir sa troisième recrue du mercato estival 2022. En effet, après Vitinha et Hugo Ekitike, les dirigeants parisiens souhaitent renforcer leur défense. Et afin d’apporter une doublure à Achraf Hakimi dans le couloir droit, le board des Rouge & Bleu a jeté son dévolu sur Nordi Mukiele. Encore sous contrat avec le RB Leipzig jusqu’en 2023, le joueur de 24 ans va signer au PSG pour les cinq prochaines saisons contre un chèque d’environ 15M€, d’après plusieurs sources.

Visite médicale ce lundi soir ou mardi pour Mukiele

Et l’international français devrait bientôt rejoindre ses nouveaux coéquipiers. En effet, comme le rapporte Fabrizio Romano, les derniers détails entre les différentes parties ont été réglés et le joueur rejoindra à 100% le PSG. Il est notamment attendu ce lundi soir pour passer la première partie sa visite médicale. Le reste de celle-ci sera terminée demain et la signature de son contrat devrait intervenir dans la foulée. Le journaliste confirme le récent intérêt de Chelsea, mais le joueur ainsi que son agent étaient déjà d’accord pour rejoindre les champions de France. Le club londonien voulait inclure Timo Werner dans la transaction pour détourner l’accord avec le RB Leipzig, selon Fabrizio Romano.

De son côté, RMC Sport rapporte que Nordi Mukiele est attendu ce lundi soir dans la capitale française. L’ancien latéral du Montpellier Hérault va passer sa visite médicale dans la soirée ou ce mardi. Après ces tests médicaux, « son arrivée au PSG sera officialisée », rapporte le journaliste de RMC, Arthur Perrot. Pour rappel, Nordi Mukiele était absent de l’entraînement du jour du RB Leipzig. Le club allemand a justifié cette absence pour cause de « négociations contractuelles. »

Statistiques 2021-2022 de Nordi Mukiele*

Bundesliga : 28 matches disputés (1.844 minutes) – 1 but et 4 passes décisives

Ligue des champions : 6 matches disputés (485 minutes) – 1 but et 1 passe décisive

Ligue Europa : 1 match disputé (3 minutes)

Coupe d’Allemagne : 2 matches disputés (149 minutes)

*Source : Transfermarkt