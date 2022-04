Stats CS – Histoire et statistiques autour de PSG / Lorient

Le PSG retrouve enfin la compétition ce dimanche soir (20h45, Prime Video) avec la réception du FC Lorient dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino doit faire sans 10 de ses joueurs dont Keylor Navas (adducteurs), Verratti (ischio-jambiers), Angel Di Maria (problème musculaire) ou bien encore Abdou Diallo (adducteur). Mais l’entraîneur argentin pourra compter sur le retour de Sergio Ramos et sur son attaque Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Les Parisiens voudront l’emporter pour se relancer en championnat après sa lourde défaite à Monaco (3-0). À quelques heures de cette affiche, petit historique entre les deux clubs.

L’historique en faveur du PSG

Ce soir, le PSG et Lorient vont s’affronter pour la 38e fois de leur histoire. Le bilan est largement en la faveur des Rouge & Bleu avec 22 victoires, 6 nuls et 9 défaites. Si on se concentre uniquement sur les confrontations en championnat, le PSG est encore dominateur avec 15 victoires, 6 nuls et 8 défaites en 29 matches. Le club de la capitale a marqué 51 buts en 29 matches pour 33 buts encaissés. Si on se concentre uniquement sur les rencontres au Parc des Princes (au nombre de 14) le PSG a gagné sept rencontres, pour deux nuls et cinq défaites (31 buts pour, 18 contre).

Le joueur à suivre : Kylian Mbappé

Kylian Mbappé est sans contestation le meilleur joueur du PSG cette saison. L’attaquant porte les Rouge & Bleu et a plusieurs fois offert la victoire en toute fin de match à son équipe. L’international français aime aussi jouer au Parc des Princes. Il a marqué 10 buts lors de ses 9 derniers matches dans l’antre parisienne. Le numéro 7 parisien a déjà marqué 14 buts au Parc toutes compétitions confondues cette saison avec notamment trois doublés. Kylian Mbappé qui voudra aussi marquer contre un adversaire qui lui résiste depuis son arrivée au PSG en 2017. Il n’a en effet jamais marqué dans le jeu contre les Merlus, sa seule réalisation contre les Bretons étant un penalty (17 décembre 2020).

Une fin d’aventure parisienne dans les buts pour Mamadou Sakho

Titi emblématique du PSG, Mamadou Sakho reste le capitaine le plus jeune de l’histoire des Rouge & Bleu (17 ans et 8 mois). En six ans avec les professionnels, le défenseur central a participé à 201 matches pour 7 buts. Une 201e très particulière pour « Mamad« . Champion de France pour la troisième fois de son histoire, le club de la capitale joue un match sans enjeu contre Lorient le 26 mai 2013. Carlo Ancelotti a ainsi décidé d’offrir sa première titularisation avec les professionnels à Alphonse Areola. Le titi parisien laisse sa place en cours de match (61e) au quatrième gardien du club, Ronan Lecrom. Le PSG mène au score grâce à un but de la poitrine de Zlatan Ibrahimovic et va marquer deux buts en deux minutes après l’entrée de Le Crom par l’intermédiaire de Kevin Gameiro (62e et 64e). Paris mène donc tranquillement pour son dernier match de la saison 2012-2013. Mais à dix minutes de la fin, Ronan Le Crom – pour son seul match sous le maillot du PSG – va provoquer un penalty en faisant tomber un Lorientais dans la surface qui l’a éliminé d’un dribble et qui allait marquer dans le but vide. L’arbitre de la rencontre va appliquer la règle et distribuer un carton rouge au gardien parisien. Une sanction un peu sévère pour un dernier match de championnat. Sans gardien sur le banc, Ancelotti décide alors de faire rentrer Mamadou Sakho… dans les buts ! Le défenseur ne peut rien sur le penalty transformé par Le Lan. Dans les 10 dernières minutes, il n’est pas trop sollicité. Il ne le savait pas encore mais ce match était le dernier sous le maillot de son club formateur, lui qui signera à Liverpool à l’été 2013. Un dernier match dans un poste qu’il n’aurait très certainement jamais pensé jouer dans sa carrière.