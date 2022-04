C’était une semaine décisive pour nos féminines entre la demi-finale de Coupe de France dimanche dernier, le quart contre le Bayern Munich en Champions League et le derby face au Paris FC aujourd’hui, les filles de Didier Ollé-Nicole voulait faire un All-In… et la mission a été presque accomplie. Les Rouge & Bleu ont réussi les deux premières épreuves mais ont trébuché sur la dernière. Au Stade Charlety, la section féminine du PSG voulait rester au contact des lyonnaises, qui s’étaient imposées la veille et avaient pris une avance de six points au classement.

Dans cette rencontre, la portière du PSG a tout de suite soulagée ses coéquipières en repoussant le pénalty de Daphné Corboz dès la 3e minute. Si le Paris FC continue sa marche en avant, les joueuses du Paris Saint-Germain montent en puissance et multiplient les occasions en première période. En deuxième mi-temps, Kheira Hamraoui, touchée à la cuisse est remplacée par Aminata Diallo. Les Rouge & Bleu sont imprécises et se reposent sur une Votikova exceptionnelle dans le dernier quart d’heure. Le Paris FC peut nourrir des regrets vu leur domination, et le PSG aussi qui est désormais à 5 points de l’OL. Les Parisiennes disent (quasiment) au titre de championne de France avec ce résultat.