Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 3 avril 2022. Le match face au FC Lorient, le retour des Parisiens dans un Parc des Princes hostile, le capitanat de Marquinhos remis en question, quel état d’esprit sera affiché par les joueurs de Mauricio Pochettino et les onze probables.

Dans son édition du jour, Le Parisien se demande quel état d’esprit affichera le PSG ce dimanche soir face au FC Lorient (20h45 sur Prime Video), en conclusion de la 30e journée de Ligue 1. En effet, près d’un mois après la désillusion en Ligue des champions et après une dernière sortie indigente face à l’AS Monaco, les joueurs de Mauricio Pochettino retrouvent le Parc des Princes. Alors que le club de la capitale file vers le 10e titre de champion de France de son histoire, « on est pourtant là à s’interroger sur la capacité qu’à cette somme d’individualités à former une équipe (…) au moins dans le comportement, l’implication et la solidarité. » Sifflés par leurs propres supporters il y a trois semaines, les soutiens se font de plus en plus rares pour les Parisiens. « Mais nul dans le vestiaire, ou encore pire dans les hautes sphères, ne s’est officiellement indigné ou a fait corps avec les chahutés. Qu’il s’agisse de valider implicitement l’ire ou de passer entre les gouttes, le silence de tous traduit en tout cas que les liens censés unir ce collectif ne tiennent en fait qu’à un fil. »

De plus le manque de leadership est souvent pointé du doigt dans cette équipe. Que ce soit à Madrid, après le premier but de Karim Benzema, ou sur la pelouse de l’AS Monaco, aucun joueur n’a réussi à stopper la faillite collective parisienne et de « rappeler les devoirs d’implication minimale à chacun des joueurs parisiens. » Après ces différents revers, seuls Marquinhos et Kylian Mbappé sont venus débriefer les échecs et protéger leurs partenaires. Et pourtant certains dans le vestiaire, moins irréprochables, commenceraient à « émettre des doutes sur la légitimité de leur partenaire (Marquinhos) à porter le brassard », rapporte LP. Mais pour l’ancien capitaine parisien, Dominique Bathenay, le Brésilien est le seul joueur qui peut assumer ce rôle : « Lui est toujours là, jamais blessé, souvent irréprochable, à faire bouclier pour les autres. Dans les grands clubs comme le Bayern ou en Angleterre, après les échecs, j’ai l’impression que tous relèvent la tête ensemble. À Paris, soit on s’en prend à l’arbitre, soit on pointe du doigt le capitaine. Le capitaine doit se sentir soutenu par tout le monde : le président, le directeur sportif et ses partenaires. »

XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Kimpembe (ou Ramos), Mendes – Wijnaldum, Danilo, Gueye – Messi, Mbappé, Neymar

De son côté, L’Equipe se pose également des questions sur le capitanat au PSG. Depuis le départ de Zlatan Ibrahimovic en 2016, le club de la capitale manque d’un « meneur d’hommes qui dynamise le groupe par sa force de conviction. » Après la débâcle à Bernabéu, la performance de Marquinhos a été commentée. « Certains, majoritaire, estiment qu’il ne ‘faut pas tout remettre en cause parce qu’il a raté un match’, d’autres jugent qu’il a ‘failli à sa mission au moment le plus critique’. » Mais reste à savoir si un changement de capitaine serait pertinent, surtout que personne dans l’effectif actuel peut prétendre porter ce brassard. « Avoir la légitimé sportive, le tempérament, l’exemplarité, le côté fédérateur dans un vestiaire clinquant n’est pas donné à tout le monde. » Un nom sort tout de même du lot : Kylian Mbappé. Après avoir pris une nouvelle dimension depuis plus d’un an, le numéro 7 parisien coche pas mal de cases pour occuper ce rôle de capitaine et cela pourrait également être un argument supplémentaire pour une éventuelle prolongation. Mais pour certains anciens Parisiens, à l’image de Luis Fernandez, le brassard de capitaine doit toujours être porté par Marquinhos : « Marqui défend le club, se défonce à chaque match, est respecté de tous. Kylian, il faut lui laisser encore deux ou trois ans. Ce n’est pas parce que c’est le meilleur joueur qu’on doit lui donner le brassard. »

XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Kimpembe, Mendes – Gueye, Danilo, Wijnaldum – Messi, Mbappé, Neymar

Le quotidien sportif évoque également l’état d’esprit du PSG en cette fin de saison 2021-2022. Avec une belle avance de 12 points sur son dauphin, le club de la capitale « s’avance vers une fin de saison sans boussole ni beaucoup d’envie. » De plus, l’ambiance au sein du vestiaire est pesante depuis quelques semaines et l’élimination face au Real Madrid. Pourtant en conférence de presse, Mauricio Pochettino a fait appel à l’unité, mais reste à savoir si ce discours sera entendu par son groupe. « Après Monaco, une lassitude perceptible a gagné ce groupe et il a été difficile de déceler du mieux, ces dernières heures. »

L’Equipe se demande également comment seront les retrouvailles entre les supporters du PSG et les stars de l’effectif ce dimanche soir. Et comme lors de la réception des Girondins de Bordeaux le 13 mars dernier, Leo Messi et Neymar Jr pourraient de nouveau être les cibles de certains supporters à l’annonce de leur nom. En plus de la désillusion en Coupe d’Europe s’ajoute la prestation indigne au Stade Louis II face à l’AS Monaco (0-3), juste avant la trêve. « Les fans parisiens n’ont pas pardonné et même si aucune action totalement coordonnée ne semblait avoir été arrêtée par les ultras. » Outre les sifflets, les chants hostiles envers les joueurs et la direction sont également pressentis. « Il y aura peut-être aussi quelques fumigènes, et des banderoles seront brandies dans le virage Auteuil si elles peuvent entrer, ce qui n’avait pas été le cas contre Bordeaux », rapporte L’E. Au sein même des groupes de supporters, des divergences existent. Certains veulent exprimer leur ras-le-bol, tandis que d’autres préfèrent encourager l’équipe féminine. Le match face à l’OM le 17 avril prochain est notamment redouté par les pouvoirs publics car ils « pensent que les ultras se serviront de la grande médiatisation de ce choc pour manifester leur colère. »

Enfin, Le Télégramme revient sur les derniers propos de Mauricio Pochettino en conférence de presse, qui demande à ses propres supporters de ne pas siffler ses joueurs : « S’il vous plaît, plus de sifflets pour Lionel Messi et Neymar : c’est peut-être le moment de laisser de côté ces mauvais sentiments, sans oublier, c’est normal, cette grande déception de l’élimination en Ligue des champions contre le Real Madrid », avait déclaré le coach parisien à la veille du match. Même après cette large défaite face à l’AS Monaco, la 10e titre de champion de France du PSG n’est pas encore menacé. « Et si Lorient a été une bête noire du PSG, la malédiction s’était nettement émoussée depuis des années avec dix victoires de rang pour Paris » et une seule petite défaite la saison passée (2-3), rappelle le quotidien régional.