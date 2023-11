Stefano Pioli : « Le PSG a été un peu plus fort »

Après une prestation totalement maîtrisée face au Paris Saint-Germain, l’entraîneur de l’AC Milan, Stefano Pioli, partage sa satisfaction sur cette victoire en Ligue des Champions.

Tout ne s’est pas passé comme prévu pour le Paris Saint-Germain en Italie. Hier soir, les Parisiens avaient rendez-vous à San Siro pour affronter l’AC Milan pour le compte de la quatrième journée de phase de groupes de Ligue des Champions. Un match décisif pour l’un et l’autre, dont le résultat déterminera l’importance des deux prochaines rencontres de la compétition. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le match a tenu ses promesses. Rapidement devant au score, le PSG ensuite sombré face à la force mentale montrée par les joueurs de Stefano Pioli. Qualité que l’entraîneur Milanais ne s’est pas privé de mettre en avant en conférence d’après-match : « Je m’attendais à cette réaction car je connais bien mes joueurs et mon groupe. Nous avons joué un match fantastique sur le plan mental. Mentalement, nous avons très bien réagi et maintenant nous devons essayer de rester cohérents car nous avons encore beaucoup de travail à faire en Ligue des champions. »

Stefano Pioli n’oublie pas le PSG

Stefano Pioli a tapé un grand coup face au PSG. Si le match semblait accessible, face à un Milan AC dans une période de grande difficulté, à l’image de sa défaite le week-end dernier face Udinese (0-1), le tacticien a trouvé les armes pour défendre son équipe face aux attaques parisiennes. Avec 83 attaques dangereuses (contre 31 pour Milan), les Rouge et Bleu se sont retrouvés dépassés par la gestion du contrôle du ballon lors des possessions milanaises, profitant des contres offerts par l’adversaire. Une supériorité dans la technicité et la construction notifiée par le tacticien de 58 ans : « D’un point de vue technique, le PSG a été un peu plus fort, nous l’avons laissé jouer et nous avons fait ce que nous avions à faire. »