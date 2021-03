Stéphane Bitton et les “Quatre décisifs” du PSG

En ce surlendemain de PSG-Barça (1-1, 5-2 en cumulé), le chroniqueur Stéphane Bitton a souhaité mettre dans la lumière les quatre éléments qui à ses yeux ont permis la qualification parisienne aux dépens des Catalans en Ligue des champions.

“C’est toujours bien de prendre un peu de recul. Je me suis laissé la journée d’hier pour réfléchir au PSG-Barça. On parle beaucoup des Quatre Fantastiques du PSG, Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria, mais seuls deux étaient dans le onze mercredi au coup d’envoi. Maintenant, il faudra qu’on parle des “Quatre décisifs” après cette double confrontation contre le Barça. Si le PSG est en quarts de finale, c’est grâce à eux. Le premier décisif à l’aller, c’est bien sûr Kylian Mbappé, cela n’aura échappé à personne. Il a envoyé ce jour-là un message très fort à l’Europe du football. Par rapport au match retour, Keylor Navas, tout le monde parle de lui faire une statue. Il y a Marquinhos, qui est un vrai capitaine du PSG. Il n’est pas là pour la photo. Il donne de la voix, il va au charbon. Et le quatrième, c’est Mauricio Pochettino. C’est l’entraîneur qu’il fallait, capable de casser les habitudes. Il a même fait une séance vidéo à la mi-temps du match. Il est calme, serein de la tempête. Avec ces “Quatre décisifs”, je crois que le PSG peut rêver plus grand”, a déclaré Stéphane Bitton sur France Bleu Paris ce matin.