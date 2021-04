Finaliste de la Ligue des champions 2020, le PSG a l’opportunité de retrouver le dernier carré continental en éliminant le favori, le tenant du titre, le Bayern. Cela se joue ce soir dans une enceinte du Parc des Princes à huis clos, qui n’est plus porte-bonheur des Parisiens. Mais qu’importe. Le PSG est face à sa légende. Il doit l’enrichir. Le chroniqueur de France Bleu Paris Stéphane Bitton estime que cette rencontre est d’une importance incommensurable.

“Pour moi, le PSG va jouer son match du siècle. Du XXIe siècle certes, mais si cette chronique était dédiée à la boxe, on serait sur du Mohamed Ali – George Foreman. Le PSG est à deux doigts – encore faut-il les avoir – d’une demi-finale de Ligue des champions en sortant le Bayern Munich, la meilleure équipe du monde, vainqueur 2020. Après le Barça, avouez que cela aurait de la gueule. Oubliés Dortmund, l’Atalanta ou Leipzig qui ne jouaient pas dans la même catégorie, Paris peut écrire là sa plus belle histoire en termes de performance. Avec quels joueurs, on s’en fiche ! C’est à ceux qui seront sur le terrain d’avoir l’étoffe des héros. Le challenge est simple : être une équipe, rester concentrés, respecter l’adversaire, ne pas subir et surtout gagner ! Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse”, a commenté Stéphane Bitton sur les ondes ce matin.