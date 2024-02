Strasbourg / PSG – Kylian Mbappé aime jouer à la Meinau

Ce soir (21 heures, Prime Video), le PSG se déplace à Strasbourg en ouverture de la 20e journée. La Meinau, un stade dans lequel Kylian Mbappé aime briller.

Après son match nul frustrant contre Brest (2-2) le week-end dernier, le PSG retrouve la Ligue 1 ce vendredi soir avec le déplacement à Strasbourg pour le compte de la 20e journée. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur Kylian Mbappé. L’attaquant, qui sera orphelin de Bradley Barcola, suspendu pour cette rencontre après avoir reçu un carton rouge contre les Brestois, et Ousmane Dembélé, laissé au repos en raison d’une gêne à la cuisse. Meilleur buteur du championnat avec 19 réalisations, le numéro 7 du PSG voudra retrouver le goût du but, lui qui n’a pas été décisif contre le Stade Brestois, alors qu’il restait sur six rencontres de suite avec au moins un but. Cela tombe bien, la Meinau est un endroit où le capitaine de l’équipe de France aime briller.

Impliqué sur sept buts en cinq matches à la Meineau

Depuis le retour de Strasbourg en Ligue 1 en 2017, le meilleur buteur de l’histoire du PSG (240 réalisations) a joué cinq matches dans l’enceinte strasbourgeoise. Il a été décisif à sept reprises, en inscrivant quatre buts et en délivrant trois passes décisives, comme le rapporte Le Parisien. Strasbourg, un adversaire qu’il apprécie puisqu’il a aussi marqué trois fois et délivré deux offrandes au Parc des Princes contre les Alsaciens. Au match aller, lors de la large victoire du PSG contre les Strasbourgeois, il avait marqué et délivré une passe décisive. « D’ailleurs, aucun autre joueur n’a marqué davantage face à Strasbourg au XXIe siècle. » Patrick Vieira, coach de Strasbourg, s’est montré dithyrambique au moment d’évoquer Kylian Mbappé. « Mbappé, c’est Mbappé… Il enchaîne les rencontres, il est performant et dé­ci­sif non seule­ment match après match, mais aussi année après année. C’est ce qui fait la marque des grands joueurs. Il est parmi les meilleurs au monde. C’est une certitude. Il en est à 19 buts en Ligue 1, le ratio est pas mal quand même. C’est com­pli­qué de le li­mi­ter. […]Pour ré­gler le pro­blème Mbappé, il fau­dra être très bon col­lec­ti­ve­ment. »