Strasbourg / PSG : les notes des Parisiens dans la presse

Dans la douleur, le PSG a obtenu l’essentiel avec la victoire lors de son déplacement à Strasbourg en Ligue 1. Si certains Parisiens montrent des signes de fébrilité, d’autres ont marqué des points à l’approche des grosses échéances.

En ouverture de la 20e journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse du RC Strasbourg, qui restait sur une série positive de 9 matches sans défaite toutes compétitions confondues. Et comme ces derniers temps, les Rouge & Bleu ont peiné à convaincre dans le jeu mais ont su rapporter les trois points de leur déplacement en Alsace. Pour cela, les Parisiens ont pu compter sur les bonnes performances de Kylian Mbappé et Marco Asensio. En revanche, en défense, le capitaine Marquinhos n’a pas rassuré.

Donnarumma brille, Asensio monte en puissance, Marquinhos pas rassurant

Et si les leaders du championnat sont parvenus à s’imposer à la Meinau, ils peuvent remercier leur portier, Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien a été décisif à plusieurs reprises dans cette rencontre. « En feu dès l’entame, il sort un tir à bout portant de Sahi après seulement 37 secondes ! Un autre arrêt dans la foulée, un centre boxé (15e), il peut souffler un grand coup lorsque Diarra tape le haut de la barre (20e). Battu sur la réduction du score de Bakwa de près, il sauve Paris d’un double arrêt capital (69e) », analyse Le Parisien qui lui donne la meilleure note du match, 7.5/10. Si la défense a une nouvelle fois été fébrile, le niveau de Marquinhos inquiète à l’approche des grosses échéances. « Le capitaine n’a pas dégagé une grande autorité, parfois trop loin au marquage. Il ne doit surtout pas reculer sur la frappe de Diarra aux abords de la surface (20e). Plus costaud lors du second acte. Remplacé par Danilo (82e) », rapporte le quotidien francilien qui lui donne la note de 4.5/10.

Titulaire pour la deuxième fois d’affilée, Marco Asensio a une nouvelle fois marqué des points. Décisif sur le but de Kylian Mbappé, l’Espagnol a marqué la deuxième réalisation parisienne avec beaucoup de lucidité. « Il y a une vérité : à chaque fois que Luis Enrique lui a permis de débuter une rencontre, l’Espagnol a répondu présent. Un ballon contré dans les pieds de Bellaarouch (31e) pour le premier but, puis du sang-froid devant le gardien pour marquer (49e). Il faut y ajouter quelques retours défensifs décisifs (4 ballons récupérés). » Une belle performance qui lui permet d’obtenir la note de 7/10 dans le journal L’Equipe. Avec un but et une passe décisive, Kylian Mbappé a aussi été un élément marquant de cette rencontre (7/10). « Il en faut toujours plus pour contrarier les plans de la star française. Un penalty manqué dès la 6e minute ? Pas de problème. Il a ensuite ouvert le score de manière opportuniste (31e) avant de se muer en passeur décisif pour Asensio (49e). Comme à Brest (3-2, le 29 octobre), il a été pris à partie par le public et a répondu aux provocations. »