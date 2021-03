Strasbourg / PSG programmé le 10 avril à 17 heures

Après le match entre Lyon et le PSG demain soir (21 heures, Canal Plus), place à la trêve internationale pour 15 jours. Après cette coupure, le PSG va enchaîner les matches les plus importants les uns de les autres. La réception de Lille le 3 avril à 17 heures, puis le match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich (7 avril) avec ensuite le match contre Strasbourg en Ligue 1 avant de recevoir le Bayern Munich le 13 avril. La date du match contre les Strasbourgeois – dans le cadre de la 32e journée – n’était pas encore connue. Et c’est désormais chose faite. Le PSG se déplacera en Alsace le samedi 10 avril à 17 heures. Une rencontre qui sera diffusée par Canal Plus.