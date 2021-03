Verratti : “C’est un match que l’on a envie de jouer”

Demain (21 heures / Canal Plus), le PSG se déplace à Lyon dans un match capital pour la course au titre en Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Marco Verratti s’est présenté en conférence de presse. Le match de demain, son positionnement, le tirage au sort… le milieu de terrain a balayé l’actualité du PSG. Extraits choisis.

Son nouveau positionnement

Verratti : “Cela fait pas mal de matches que je joue plus haut. Je me sens bien dans cette position. Le coach me laisse beaucoup de liberté je ne suis pas un vrai numéro 10. Je peux jouer plus haut ou plus bas comme un troisième milieu. Je me sens bien. Si je suis utile à l’équipe je suis content. Je me sens bien.“

Le match de demain

Verratti : “Cette année on a eu des difficultés face aux gros. C’est compliqué pour le championnat de ne pas gagner les confrontations. Demain l’important ce sont les trois points. On joue contre une bonne équipe. C’est un match que l’on a envie de jouer. Tout le monde est disposition. Quand tout l’effectif est là on peut compter sur tout le monde le coach peut faire des choix. C’est un match qui vient au bon moment. On a toujours pris très au sérieux les matches contre Lyon, même quand on avait de l’avance.“

Les confrontations face aux gros

Verratti : “Face aux gros, il y a beaucoup de facteurs. On a un parcours moins régulier que les autres années. D’habitude fin avril on a tué le championnat. Là c’était une année difficile pour tout le monde. On a eu 7 ou 8 matchs avec des jeunes au début de saison. Là on a des matchs contre Lyon et Lille pour retrouver la première place. Cela commence demain. Nos défaites c’est aussi parce que les autres équipes jouaient bien.“

Le calendrier chargé à venir

Verratti : “Hier après le tirage on était content car on veut jouer ces matches. Il faut se confronter aux meilleurs pour être les meilleurs. On a des objectifs très élevés aussi à l’intérieur du groupe. On sait que l’on est une très grande équipe et il ne manque pas beaucoup pour être la meilleure. Avec ce match-là, cela nous donne aussi le résultat de tout ce que l’on a fait. C’est très bien de jouer et d’enchaîner ce type de match à partir de celui contre Lyon. Ensuite on aura la trêve puis le match contre Lille et le Bayern Munich. Ce sont aussi de grands matches pour les supporters et nous restons proches d’eux. Nous devons croire en nous, il faut bien s’entraîner et être à 100% pour donner le maximum.“

Le match retour contre le Barça

Verratti : “On a produit de gros matches comme la victoire face à Manchester. Oui on n’a pas gagné contre Lyon et Monaco à la maison mais ce n’est pas parce que c’était des gros matches. Cela peut arriver. On se sent très confiant pour chercher à gagner chaque match. On sait aussi que le Bayern veut gagner la Ligue des champions et c’est pour cela que c’est un gros match. On n’a pas peur et on est excité de jouer ce type de matches.“

Un parallèle à 2017 (Monaco champion)

Verratti : “Oui bien sûr cela peut être compliqué à la fin. Mais les comptes se font à la fin. À nous de prendre du plaisir et de chercher à gagner les 9 matchs restants. On joue contre Lyon et Lille à venir et si nous gagnons les deux, tout sera entre nos mains. Il faut oublier les matches d’avant comme celui contre Nantes. On doit se concentrer sur le match de dimanche. On joue contre une bonne équipe et j’espère que l’on pourra rapporter la victoire à Paris.“

Neymar

Verratti : “Je le trouve toujours très fort. C’est Ney. Même s’il reste trois ou quatre ou cinq semaines en dehors, il est quasiment toujours le meilleur aux entraînements. C’est un joueur qui techniquement est incroyable et il ne perd rien. On est très content de le revoir. Je pense que c’est le joueur le plus important pour nous. Il apporte beaucoup de confiance à l’équipe. J’espère qu’il va vite retrouve sa forme optimale pour nous aider dans cette fin de saison.”