Suarez : « Je suis heureux de voir Leo aussi épanoui »

Cet été, le PSG a frappé un très grand coup en recrutant Lionel Messi. Avec Kylian Mbappé qui est resté, les Rouge & Bleu peuvent aligner la meilleure attaque du monde avec Neymar. L’Argentin (34 ans) et le Brésilien (29 ans) retrouvent une triplette d’attaque après la MSN. Luis Suarez, leur compère pendant trois (2014-2017), est ravi que ses amis soient heureux.

« Je suis heureux de voir Leo aussi épanoui. J’ai aussi une très bonne relation avec Ney et je suis très heureux qu’il s’amuse avec Leo. Il a dit qu’il voulait jouer avec lui et qu’il a réussi à le faire, savoure l’attaquant de l’Atlético de Madrid dans une interview accordée à Sport. La MNM ? Ça fait peur de les affronter car ce sont trois grands joueurs et nous verrons quand ils commenceront à être sur la même longueur d’onde que nous trois (La MSN, ndlr). Nous avons formé le meilleur trident grâce à ce que nous avons accompli et de ce que nous avons gagné. Il y avait de la joie, du bonheur. Vous pouviez le voir quand nous marquions des buts. Les fans apprécient ce type de joueur.«