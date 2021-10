Avec 8 victoires en autant de rencontres en Ligue 1, le PSG voudra poursuivre son sans-faute avant la trêve internationale d’octobre. Pour cela, les Rouge & Bleu devront s’imposer sur la pelouse du Stade Rennais ce dimanche (13h sur Prime Video) à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1. Alors que l’infirmerie du PSG se vide peu à peu ces derniers jours, un joueur pourrait effectuer son retour dans le groupe de Mauricio Pochettino.

Absent depuis plus d’un an en raison d’une blessure au genou, Juan Bernat « pourrait bien être du voyage en Bretagne. Il a en tout cas pris part normalement à la séance collective ce vendredi », rapporte leparisien.fr. Tous les autres joueurs du match face à Manchester City étaient présents au Camp des Loges et seront disponibles pour le prochain match. De son côté, Sergio Ramos sera encore trop juste. Il était le seul joueur « qui manquait à l’appel » à l’entraînement collectif ce vendredi matin. Le 24 septembre dernier, le club de la capitale avait indiqué que le défenseur de 35 ans poursuivait sa préparation individuelle sur le terrain. Ce samedi, le PSG donnera plus d’informations sur l’état de santé de son joueur lors de son traditionnel point médical de veille de match.