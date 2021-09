Le PSG a frappé un grand coup dans cette deuxième journée de la Ligue des Champions avec ce succès face à Manchester City (2-0). Cette victoire permet aux Rouge & Bleu de chiper la première place de ce groupe A aux Cityzens, ce qui est de bonne augure pour la suite de la compétition. Parmi les attractions de cette rencontre, la triplette Messi – Neymar – Mbappé était au centre des débats après des débuts mitigés. Le média RMC Sport rapporte que la relation technique entre les trois attaquants s’est améliorée au cours de ce match.

En effet sur son site internet, la radio constate que la complémentarité des trois joueurs « est apparue en net progrès » et que la « MNM » s’est plus « cherchée ». Lionel Messi a réalisé sept passes à Mbappé et cinq à Neymar, alors qu’à Bruges, il en avait adressé treize au Brésilien et seulement deux au Français. Le « Ney » de son côté a servi onze fois Mbappé et dix fois Messi contre les Skyblues, alors qu’il n’avait trouve qu’à deux reprises le numéro 7 parisien lors de la première journée et avait échangé dix-sept passes pour le sextuple Ballon d’or. Mbappé, lui, a effectué six passes pour Messi et cinq pour Neymar. Soit largement plus qu’au stade Jan-Breydel, où il n’avait trouvé qu’une fois la Pulga et le Brésilien à seulement trois reprises.