Performante depuis le début de son aventure avec les Féminines du PSG, l’attaquante Tabitha Chawinga est en lice pour remporter le trophée de la joueuse du mois de novembre.

Les Féminines du PSG réalisent pour le moment une saison 2023-2024 compliquée. Déjà en danger en UEFA Women’s Champions League, les Parisiennes peinent aussi à se montrer séduisantes en championnat, malgré deux matches en retard. Mais l’une des rares satisfactions de la saison se trouve en attaque avec Tabitha Chawinga. Prêté par le Wuhan Jianghan University jusqu’à la fin de la saison, l’internationale malawite a réalisé de belles performances lors du mois de novembre. Des prestations qui lui permettent d’être en lice pour le trophée de meilleure joueuse du mois de novembre en D1 Arkema.

À voir aussi : PSG Féminin : Shirley Cruz intègre le staff de Jocelyn Prêcheur

En concurrence avec Eugenie Le Sommer et Inès Benyahia

L’attaquante de 27 ans a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives en trois rencontres (Dijon FCO, Fleury 91 et Montpellier HSC), ce qui lui permet d’être deuxième meilleure buteuse du championnat et sixième meilleure passeuse. Tabitha Chawinga sera à la lutte avec Inès Benyahia (Le Havre) et Eugenie Le Sommer (Olympique Lyonnais). La joueuse du HAC a inscrit trois buts en novembre tandis que l’internationale française a trouvé le chemin des filets à deux reprises et conserve sa place de meilleure buteuse de D1 Arkema (7 réalisations). Les votes sont disponibles sur X et Facebook et s’achèveront le mardi 12 décembre à 18 heures.