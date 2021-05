Talk CS spécial Man City / PSG : EN COURS

Mardi soir, à l’Ethiad Stadium, le PSG s’est incliné (2-0) en demi-finale retour de la Ligue des Champions contre Manchester City et est donc éliminé de la compétition aux portes de la finale. Au terme de cette saison européenne, Canal Supporters vous propose un nouveau talk en Live ! Nous reviendrons longuement sur cette rencontre. Avec une analyse de celle-ci, les tops et les flops et nous nous projetterons sur la fin de la saison parisienne.

Canal Supporters vous donne rendez-vous à 19h00 pour le Talk en LIVE sur notre chaîne Twitch en compagnie d’Alexis (@Alexis7511) et de Romain Beddouk (@RomainBeddouk), journaliste et présentateur de l’émission « Le Club des 5 » disponible sur YouTube.

Le lien est disponible ci-dessous pour assister et échanger avec nous sur Twitch ! N’hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer !