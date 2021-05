Les Féminines du PSG reprennent la tête de la D1 Arkema

Ce jeudi soir, les Féminines du PSG jouaient le derby francilien sur la pelouse du Paris FC dans le cadre de la 19e journée de la D1 Arkema. Les joueuses d’Olivier Echouafni ont totalement dominé la première période. Une domination concrétisée par un but de Bruun sur un corner (0-1, 21e). La seconde période est un peu moins maîtrisée par le PSG, mais Marie-Antoinette Katoto va obtenir un penalty après une faute de Laplacette. Un penalty transformé par Sara Dabritz qui prend la gardienne à contre-pied. Le PSG va se mettre à l’abri cinq minutes plus tard grâce à un nouveau but de Bruun (1-3, 72e). Le Paris FC va réussir à trouver le chemin des filets pour rendre le score moins lourd. Cook est coupable d’une semelle dans la surface, l’arbitre montre le point de penalty. Un penalty transformé par Catala 1-3e), le jour de son anniversaire. Sur une mauvaise relance, Matéo récupère le ballon dans la pieds de Dudek dans la surface. Elle sert Thiney qui trouve directement Sow au second poteau. L’attaquante n’a plus qu’à placer son ballon dans le but vide (2-3, 92e). Une frayeur sans conséquence pour les Parisiennes. Les Féminines du PSG s’imposent donc dans ce derby francilien et reprennent la première place de la D1 Arkema avec un point d’avance sur Lyon. Les Parisiennes qui se déplaceront une nouvelle fois dimanche après-midi (17h30) sur la pelouse du Havre (12e).