Cette saison 2023/2024 du PSG était annoncé comme celle de la transition. Cependant, le club de la capitale parvient à glaner des résultats et reste engagé sur tous les tableaux possibles à près d’un mois de la fin de la saison.

Avec l’arrivée de Luis Enrique et pas moins de douze recrues au cours de l’été 2023, le PSG entamait il y a 9 mois un nouveau chapitre de son histoire récente. Ce dernier promettait au club de la capitale un léger passage à vide, on ne peut plus légitime, comme pour tout club qui entame une révolution. Cependant, à la fin du mois d’avril 2024, le club de la capitale se rapproche de son douzième titre de champion de France de son histoire, est concerné par la finale de Coupe de France le 25 mai prochain, a remporté le Trophée des Champions en janvier dernier, et enfin, est favori de sa demi-finale de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Avec les départs de Neymar ou Marco Verratti, des joueurs tels que Bradley Barcola et Vitinha parviennent à s’imposer et prendre le relai, sous la houlette d’un Luis Enrique qui lui emporte son vestiaire derrière lui. Dans le dernier Talk CS, nos journalistes Jonathan Bensadoun et Théodore Vives abordent donc le sujet : Des critiques aux éloges, comment le PSG a mis TOUT LE MONDE d’accord ?!

Une vidéo à retrouver sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et sur le lien ci-dessous. Bon visionnage !