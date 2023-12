Après son succès étriqué contre Nantes (2-1), le PSG s’attaque à un gros match avec le déplacement à Dortmund en Ligue des Champions. Ce match sera vital pour la qualification en huitièmes de finale.

Le PSG a bien préparé son dernier match de la phase de poules de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, au Signal Iduna Park, avec une victoire sur sa pelouse contre le FC Nantes samedi soir (2-1). Luis Enrique pourra compter sur le retour surprise de Warren Zaïre-Emery, en plus de Marquinhos en défense, mais devra faire sans Ousmane Dembele. Si les Rouge & Bleu veulent rêver des huitièmes de finales et poursuivre en Champions League au printemps prochain, il faudra absolument l’emporter ce mercredi soir.

Nos journalistes Jonathan Bensadoun et Théodore Vives dévoilent leur sentiment avant ce choc, se demande comment Luis Enrique et les siens peuvent faire pour battre les joueurs du BVB et avec quel onze. Ils donnent également leurs pronostics pour cette rencontre. Une vidéo à retrouver ci-dessous ainsi que sur notre chaîne YouTube. Bon visionnage et n’oubliez pas de vous abonner et d’activer la cloche, c’est important pour notre développement ! Merci !