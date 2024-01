Quelques jours après l’ouverture du mercato hivernal, le Paris Saint-Germain active ses premières pistes et certaines de ces rumeurs font frissonner les supporters parisiens.

2024 a ouvert ses portes depuis quelques jours, et Canal Supporters sort déjà son premier Talk CS. Pour bien démarrer cette nouvelle année, le mercato hivernal est au coeur des discussions et les premières grosses rumeurs débarquent. Après l’officialisation du transfert de Lucas Beraldo et les grandes avancées sur le dossier de Gabriel Moscardo, le PSG serait intéressé par un autre joueur brésilien. En effet, selon le journaliste Marcelo Bechler et le média ESPN Brazil, Bruno Guimarães serait fortement désiré par le club de la capitale, qui ferait même du joueur sa priorité pour ce marché des transferts hivernal.

🚨 BREAKING : Le PSG veut recruter Bruno Guimaraes dès cet hiver !



La vente peut être intéressante pour Newcastle, qui fait face à des problèmes avec le FPF. Le début des négociations ne dépendraient que du joueur… ✨🇧🇷



[@marcelobechler | @TNTSportsBR] pic.twitter.com/A7eWSuIONj — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 5, 2024

Serait-il le profil idéal pour le PSG ? 115 millions d’euros, est-ce trop excessif ? Est-il compatible au nouveau projet parisien ? Nos journalistes Jonathan Bensadoun et Théodore Vives – dans la dernière vidéo de Canal Supporters – reviennent sur ces questions.