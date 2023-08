Talk CS – Mbappé reste au PSG : La fin de la saga ?!

La fin de la saga ? Alors que Nasser Al Khelaïfi et les dirigeants parisiens étaient en profond conflit avec Kylian Mbappé et son clan, les deux parties semblent s’être rapprochées dernièrement, au point d’avoir trouvé un compromis. La star française aurait promis de ne pas partir libre en 2024 et serait ouvert à l’idée de prolonger. Mais quelles conclusions en tirer ?

Le feuilleton prend fin. Après des semaines de polémiques et de messages subliminaux envoyés de part et d’autre, Kylian Mbappé et Nasser Al Khelaïfi semblent avoir signé l’armistice de cette guerre médiatique. Les recrutements de Luis Enrique, Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé, conjugués à l’arrivée potentielle de Randal Kolo Muani et aux départs de Lionel Messi, Neymar et Marco Verratti auraient conduit le capitaine des Bleus à revoir sa position et mettre de l’eau dans son vin, pour ouvrir le dialogue. Cette discussion a ensuite débouché sur la réintégration de Mbappé au sein du groupe, qui a pris part à l’entraînement du jour avec le reste de l’effectif.

Nos journalistes Jonathan Bensadoun, Elias Gerschel et Antoine Ronté – dans la dernière vidéo YouTube de Canal Supporters – tentent d’éclaircir la situation en analysant les dernières informations. Le PSG fait-il le bon choix ? Le club ne retombe-t-il pas dans ce schéma incessant où il se plie aux exigences de sa vedette ? N’aurait-il pas dû se séparer d’un élément potentiellement toxique pour le futur, à l’heure où une révolution s’amorce ? À l’inverse, fallait-il tout faire pour que Mbappé reste, à 3 semaines de la fin du mercato et au moment où il s’avère impossible de le remplacer convenablement ? Est-ce un feuilleton où tout le monde sort gagnant ?

