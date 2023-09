Une nouvelle ère au Paris Saint Germain ? Avec plusieurs gros départs cet été, dont ceux de Neymar, Lionel Messi et Marco Verratti, remplacés par des joueurs jeunes et à fort potentiel en la personne de Manuel Ugarte, Kolo Muani ou Barcola par exemple, une révolution s’amorce au PSG, sous la tutelle de Luis Enrique. Celle qui mènera Paris vers les sommets ?

La première phase du PSG sous QSI était celle de Zlatan Ibrahimovic. L’objectif du club était de se placer sur l’échiquier du football mondial et se faire un nom, tant sportivement que médiatiquement parlant. Objectif réussi après les nombreuses épopées européennes du club et surtout au vu de la domination du PSG à l’échelle nationale. La deuxième phase, représentée par les recrutements de Neymar et Mbappé, prétendait à installer durablement le PSG parmi les meilleurs clubs du monde. Une ambition qui se traduit vraisemblablement par un échec. Avec l’arrivée de Luis Enrique et les douze recrues du mercato, le tout lié au non départ de Kylian Mbappé, la troisième phase du PSG est lancée.

Nos journalistes Jonathan Bensadoun, Mehdi Houzirane et Théodore Vives – dans la dernière vidéo YouTube de Canal Supporters – débattent sur la révolution amorcée au Paris Saint-Germain. Que penser de l’ère précédente ? Luis Enrique et Mbappé vont-ils mieux guider le navire ? Comment se projeter sur l’avenir ?

