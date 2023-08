Annoncés partants depuis plusieurs semaines, le PSG semble avoir tranché définitivement au sujet de ses joueurs phares en instance de départ, Neymar, Kylian Mbappé et Marco Verratti. Selon Fabrice Hawkins, les trois joueurs n’ont pas participé aux photos officielles de la LFP et le PSG aurait informé Luis Enrique que le club ne comptait plus sur eux. Si certains dossiers s’avèrent moins complexes que d’autres, aucun n’est encore parti… Mais les intentions de Paris révèlent-t-elles les prémices d’une révolution ?

Nouveau rebondissement au Paris Saint-Germain. Alors que l’incertitude planait quant aux départs de certains piliers du club, les planètes semblent désormais s’aligner pour que Neymar et Verratti – et peut être Mbappé – quittent le club de la capitale, au vu des échos entendus dans la presse nationale et internationale. Un choix fort de la part de Nasser Al Khelaïfi et des dirigeants parisiens, qui auraient donc décidé d’appuyer sur le bouton rouge et opérer un virage drastique vers une période de transition : vendre les piliers et miser sur l’avenir en tablant sur des jeunes à fort potentiel.

Nos journalistes Jonathan Bensadoun, Elias Gerschel et Mehdi Houzirane – dans la nouvelle vidéo YouTube de Canal Supporters – tentent d’éclaircir le flou qui règne au PSG en essayant de prendre du recul et d’analyser les dernières informations. Que se passe-t-il au PSG ? Paris est-il vraiment en train d’appuyer sur le bouton rouge ? Neymar et Verratti peuvent-ils réellement partir ? Est-ce l’heure de la transition ? Si oui, est-elle faite de la bonne manière ? Ces décisions marquent-t-elles le début d’une institution forte à Paris ?

