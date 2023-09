Après une première défaite en championnat face à l’OGC Nice (2-3), le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue des Champions. Dans un groupe relevé, avec Dortmund, l’AC Milan et Newcastle, le club de la capitale peut-il se démarquer dans les favoris pour remporter le graal ?

La mission ne sera pas de tout repos pour Luis Enrique et ses hommes. Désillusions sur désillusions les années passées, hors de question pour le Paris Saint-Germain de refaire les mêmes erreurs du passé. Les dirigeants du club ont mis toutes les chances de leur côté avec un nouvel entraîneur de renom et un grand ménage dans l’effectif. Terminé les stars, le PSG veut construire une équipe soudée et autoritaire sur le collectif. Ce premier match de Ligue des Champions face à Dortmund est l’occasion parfaite pour les Parisiens de montrer avec quel visage ils abordent la compétition européenne.

Mais le PSG peut-il enfin viser la Ligue des champions ? Nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Elias Gerschel – dans la dernière vidéo Youtube de Canal Supporters – reviennent sur cette première journée de Ligue des Champions, évoquent les chances de victoire du club de la capitale et balancent leur favori pour la victoire finale.