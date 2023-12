C’est la trêve hivernale et le PSG est en pause. L’actualité du football ces derniers jours tourne autour de la Superleague. Jeudi, la Cour de justice Européenne a déclaré que l’UEFA et la FIFA « violent le droit de l’Union sur l’autorisation préalable des compétitions de football interclubs, telle que la Super League ». De ce fait, les clubs et les joueurs ne pourront plus être sanctionnés s’ils décident de participer à la nouvelle compétition européenne. Avec une première approche très critiquée il y a deux ans, la Superleague revient avec de nouvelles idées pour créer un format plus équitable.

🚨 Le Paris Saint-Germain communique officiellement son rejet de la Super League !



Nasser al-Khelaïfi : « Le Paris Saint-Germain rejette totalement et complètement tout projet de soi-disant Super League, ce qui a été le cas depuis le premier jour et le restera toujours." 🔴🔵… pic.twitter.com/H9n1eR4bC9 December 21, 2023

C’est le sujet du nouveau Talk de Canal Supporters avec un invité exceptionnel, le journaliste de la Génération After Foot sur RMC, Walid Acherchour. Nos journalistes Jonathan Bensadoun et Elias Gerschel échangent avec ce dernier sur la question suivante : Le football est-il en train de mourir ? Le désintérêt de la nouvelle génération pour le foot, du foot business avec le retour de la Super League qui dénature le sport, la perte des énormes stars des années 2010, plus de matches, moins de spectacle, tous ces sujets seront traités dans la dernière vidéo de Canal Supporters.