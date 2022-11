Malgré sa victoire contre la Juventus Turin mercredi soir (1-2), le PSG a terminé deuxième de son groupe derrière le Benfica. Avec le même nombre de points (14), de buts marqués (16) et encaissés (7), et deux nuls 1-1, les deux équipes ont dû être départagées sur le nombre de réalisations à l’extérieur. Le club portugais en a marqué 9, le PSG 6. Dans l’Equipe de Greg, Loïc Tanzi est revenu sur ce dénouement inédit pour le PSG.

« Le seul regret qu’ils peuvent avoir c’est de ne pas battre Benfica à domicile«

« Franchement avant le match, si on avait dit au PSG vous allez gagner 2-1 sans tenir compte du résultat de Benfica, tout le monde aurait signé parce qu’il y avait cinq buts d’avance au goal-average et il fallait six buts pour Benfica. Tout le monde aurait dit c’est bon, ils ne vont pas mettre autant de buts. La Juve a perdu à Haïfa, le PSG a gagné 3-1 avec difficulté. On aurait pu imaginer qu’Haïfa réalise un meilleur match contre le PSG. Ce scénario est cruel pour le PSG. […]Si ça s’était passé plus tôt, Christophe Galtier aurait dit à ses joueurs de marquer un troisième ou un quatrième but. Mais là, à une minute de la fin, tu ne peux plus marquer, le message ne passe pas avec les joueurs, ils ne sont pas au courant que Benfica a marqué un sixième but. C’est cruel pour le PSG, c’est le septième critère. Il n’y a pas pu cruel que ça pour un club de ne pas être premier avec 14 points. Le seul regret qu’ils peuvent avoir c’est de ne pas battre Benfica à domicile.«