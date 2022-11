Le point de règlement qui a couté la première place au PSG

Hier soir, le PSG s’est imposé contre la Juventus (2-1) lors de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Malgré ce succès, les Parisiens ont terminé deuxième de leur groupe. Et la raison de cette deuxième place est à aller chercher au septième critère.

Un point de règlement jamais utilisé

Le PSG et le Benfica ont terminé avec le même nombre de points (14), le même nombre de buts marqués (16), encaissés (7). Quand deux équipes sont à égalité, c’est souvent la différence de buts particulière qui départage. Mais là, le PSG et le club portugais ont fait le même résultat dans leur double confrontation (1-1, 1-1). Dans ce cas-là, ce sont les buts inscrits à l’extérieur qui permettent de départager les deux équipes. Et grâce à son large succès sur la pelouse du Maccabi Haïfa (1-6), Benfica a marqué neuf buts loin de l’Estadio Da Luz. Le PSG n’a lui marqué que six buts hors du Parc des Princes. C’est donc Benfica qui est premier. C’est la première fois de l’histoire que ce point de règlement est utilisé dans l’histoire de la Ligue des Champions pour départager deux équipes.