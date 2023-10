Tanzi estime que Mbappé mérite de remporter le Ballon d’Or

Le 29 octobre prochain, le Ballon d’Or 2023 sera désigné. Kylian Mbappé figure dans la liste des 30 nommés. Pour Loïc Tanzi, l’attaquant du PSG mérite de le remporter.

Kylian Mbappé fait partie des meilleurs joueurs du monde. L’attaquant du PSG est devenu le meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu la saison dernière et a réalisé une saison pleine avec 41 buts et neuf passes décisives en 43 matches toutes compétitions confondues. Avec l’equipe de France, il a inscrit treize buts en treize sélections (trois passes décisives), dont un triplé mémorable en finale de la Coupe du monde. Des performances qui, sans surprise, le placent dans les 30 nommés pour le Ballon d’Or 2023. Il fait partie des favoris pour remporter la distinction individuelle suprême dans le football. Pour Loïc Tanzi, le numéro 7 parisien est le favori.

« Pour moi, il a été aussi impactant que Messi sur la Coupe du monde, même s’il ne la gagne pas. Et surtout, je pense que le PSG n’est pas champion de France la saison dernière sans Kylian Mbappé. Il a été déterminant pour son équipe sur plusieurs mois, il a eu des coups de moins bien durant la saison, mais il y a plusieurs mois où il a tenu l’équipe du PSG, estime le journaliste dans l’Equipe de Greg sur la Chaîne l’Equipe. Comme le critère numéro 1 aujourd’hui, c’est l’impact qu’il a eu sur son équipe, c’est lui qui mérite plus que Messi. Lui a eu une bonne Coupe du monde, a été brillant, mais il n’a pas été impactant au Paris Saint-Germain et lui aussi a été sorti en huitième de finale de la Ligue des Champions.«