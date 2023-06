Tanzi : « Nagelsmann coche toutes les cases »

Alors que Christophe Galtier se dirige vers une fin d’aventure avec le PSG, les dirigeants parisiens pourraient opter pour un duo Nagelsmann-Henry. Le journaliste de L’Equipe, Loïc Tanzi a fait le point sur ce dossier.

Après une saison 2022-2023 morose sur le plan sportif, le PSG compte bien donner un nouvel élan à son projet. Et comme souvent, le coach devrait être la première victime des changements annoncés. Pour remplacer Christophe Galtier, les dirigeants parisiens penseraient à un étonnant duo composé de Julian Nagelsmann, comme entraîneur principal, et Thierry Henry, dans le rôle d’adjoint. Interrogé à ce sujet, le journaliste de L’Equipe, Loïc Tanzi, a fait le point sur ce dossier.

Le choix Nagelsmann

« Il a le profil aujourd’hui pour entraîner le Paris Saint-Germain parce que Paris, Doha et Nasser al-Khelaïfi, également, cherchent un profil d’entraîneur assez jeune, dynamique, capable de d’apporter de nouvelles idées au Paris Saint-Germain. Et il coche toutes les cases (…) Il est capable d’apporter tactiquement quelque chose de nouveau à ce PSG-là et de relancer un petit peu un nouveau projet, accompagné de Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi. »

Campos-Nagelsmann, un mariage forcé ?

« Il y a beaucoup de questions qui se posent ces dernières semaines autour de la cohabitation du nouvel entraîneur avec Luis Campos. À priori, Luis Campos sera encore en poste la saison prochaine, mais il faut comprendre aussi que le conseiller football du PSG est un homme intelligent et que pour avancer aussi, dans sa carrière et avec le PSG, il va devoir cohabiter avec un entraîneur. Un entraîneur, probablement, qui ne sera pas son choix numéro un. Cette saison, il aura plus de mal à faire revenir un entraîneur qu’il aura choisi lui-même. Mais, il va cohabiter avec un entraîneur. Je pense qu’il n’y aura pas de soucis avec Nagelsmann, en tout cas dans un premier temps, parce que Luis Campos va pouvoir se concentrer sur le mercato et sur la direction sportive pour la saison prochaine, et Nagelsmann, vraiment sur le terrain. On sait que le mercato du PSG est déjà plus ou moins avancé. Les cibles sont déjà choisies du côté du PSG. En tout cas, pour cet été, je n’ai pas de doute sur le fait que Nagelsmann et Luis Campos puissent cohabiter. En revanche, sur le long terme, suivant les résultats et suivant ce que Nagelsmann demande à son dirigeant, il faudra certainement que Luis Campos fasse des concessions. »

Le duo Henry-Nagelsmann

« Les deux hommes se sont parlés pour la première fois il y a quelques jours et ont commencé à envisager le projet parisien ensemble. Pour l’anecdote, Nagelsmann commence tout doucement à réfléchir aux contours de l’effectif qu’il pourrait avoir au Paris Saint-Germain et lui-même déjà a essayé de convaincre certains joueurs de rejoindre le PSG. Pour Thierry Henry, on ne connaît pas encore la genèse de cette idée. Mais en tout cas, on connaît un peu la logique de cette volonté. Nagelsmann s’occuperait du terrain, la tactique, pendant que Thierry Henry parlerait avec les joueurs, plus du vestiaire, du management et réexpliquer les décisions de Nagelsmann aux joueurs. On sait que Nagelsmann est un très bon tacticien, un peu moins manager (…) Je pense que si Henry vient avec Nagelsmann, il pourrait y avoir d’autres Français qui rejoindront le staff pour que Nagelsmann puisse apprendre les spécificités du vestiaire du PSG aux côtés d’anciens grands joueurs français. »