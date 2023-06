Le futur de Lionel Messi connu aujourd’hui ou demain ?

Lionel Messi ne sera plus un joueur du PSG après le 30 juin. L’avenir de l’Argentin (35 ans) fait beaucoup parler. Son avenir pourrait être connu aujourd’hui ou demain.

Après deux saisons sous le maillot du PSG, Lionel Messi va quitter le club de la capitale libre de tout contrat. Son passage à Paris n’aura pas été à la hauteur de ce qu’attendaient les supporters, les observateurs et lui-même. En deux ans sous le maillot Rouge & Bleu, il aura participé à 75 matches pour 32 buts et 35 passes décisives. Libre de tout contrat, il peut s’engager où il le souhaite. Ces dernières semaines, son nom a été associé à l’Arabie saoudite, à l’Inter Miami ou bien encore au FC Barcelone. D’autres clubs européens s’intéresseraient également à lui.

Il veut être rapidement fixé sur son avenir

Selon les dernières rumeurs, l’ancien numéro 30 du PSG souhaiterait retourner dans son ancien club, le FC Barcelone. Son père et représentant, Jorge Messi, a rencontré le président du champion d’Espagne, Joan Laporta hier après-midi. À la sortie de cette rencontre, le paternel a indiqué : « Leo veut revenir au Barça, et j’aimerais l’y voir à nouveau. Le FC Barcelone est une option, c’est certain. » Mais pour l’instant, ça n’avance pas. Si la Liga approuve le plan du FC Barcelone, le club catalan n’a toujours pas fait d’offre. Plus tard dans la soirée d’hier, à la sortie d’un restaurant, Jorge Messi a été questionné par un journaliste de la chaîne Twitch Jijantes sur l’avenir de son fils. Et ce dernier a expliqué que la décision sera connue mardi ou mercredi, Messi souhaitant être rapidement fixé sur son avenir. Il a également expliqué que la décision sera dévoilée via un communiqué sur les réseaux sociaux. Jorge Messi conclut en expliquant que La Pulga est perturbée par cette situation et que si cela dépendait de lui, il jouerait gratuitement pour le Barça.

