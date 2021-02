Blessé lors du Classico dimanche soir (0-2), Angel Di Maria va manquer le match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Dans son communiqué médical, le PSG a indiqué qu’El Fideo – après examens cliniques et radiologiques – souffre d’une “lésion du droit fémoral de la cuisse droite, une nouvelle évaluation sera faite dans 1 semaine pour préciser le pronostic.” Un gros coup dur pour le PSG, tant l’Argentin revenait en forme ces dernières semaines. C’est le constat de Sébastien Tarrago. “C’est un gros coup dur. Di Maria a été le meilleur joueur du PSG la saison dernière. C’est vrai qu’il a eu un automne très compliqué mais depuis que Pochettino est là, il va beaucoup mieux, il est vraiment bien, souligne Tarrago dans l’Equipe d’Estelle sur la Chaîne L’Equipe. C’est un gros coup dur parce que c’est un joueur d’expérience, c’est quelqu’un qui a une influence dans les grands matches. Moi, si on me dit Di Maria ou Sarabia, je me dis quand même que la différence est considérable.”