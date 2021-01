Après quelques purges, on a revu du beau football hier soir. Le PSG s’est imposé 4-0 contre Montpellier au Parc des Princes, avec de l’envie, du jeu et de l’allant. Un effet Pochettino ? “Président” hier de l’Equipe du soir, le journaliste Sébastien Tarrago a estimé que ce PSG-MHSC était du déjà-vu. Et qu’il n’y avait rien à conclure. “Je ne reproche rien au PSG mais vous avez vu un rouleau compresseur avec un pressing dingue ? Vous avez vu ça ? Ce qu’on nous vend avec Pochettino, c’est une équipe qui va se mettre le cul par terre. En gros c’est un peu ça. Vous avez vu une différence entre le PSG de Tuchel et celui de Pochettino ? Je n’en vois pas. On peut reprendre les papiers depuis 25 ans, à chaque changement de coach c’est la même musique. Donc, on verra”, a déclaré le journaliste de L’Equipe.